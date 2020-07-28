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تركيا تقول إنها قد توقف التنقيب في شرق المتوسط انتظارا لمحادثات مع اليونان

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية

قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء إن بلاده قد توقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت انتظارا لمحادثات مع اليونان.

وقال كالين في مقابلة مع قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية إن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب تعليق العمليات كنهج بنّاء تجاه المفاوضات.

وتصاعد التوتر القائم منذ فترة طويلة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي خلال الأسبوع الماضي بعدما أصدرت البحرية التركية نشرة تحذيرية حول إجراء عمليات مسح زلزالي في المياه الواقعة بين قبرص وكريت.

 

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