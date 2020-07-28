يونيسف: 6.7 مليون طفل دون الخامسة سيعانون من الهزال هذا العام بسبب كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن 6.7 مليون طفل إضافي دون الخامسة قد يصابون بالهزال، وبالتالي سيعانون بشكل خطير من سوء التغذية، خلال العام الجاري، من جراء التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا.

ووفقا لتحليل أعدته المنظمة، فإن 80% من هؤلاء الأطفال سيكونون من أفريقيا جنوب الصحراء، ومن جنوب آسيا. وسيكون أكثر من النصف من جنوب آسيا وحدها.

وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية للمنظمة، :"مرت سبعة أشهر على الإبلاغ عن تسجيل أول حالة إصابة بكورونا، ومن الواضح بشكل متزايد أن تداعيات الجائحة تتسبب في أضرار للأطفال أكثر من المرض نفسه".

وأضافت:"ارتفعت معدلات فقر الأسر وانعدام الأمن الغذائي، وتعطلت خدمات التغذية الأساسية وسلاسل التوريد. وارتفعت أسعار المواد الغذائية. ونتيجة لذلك، تنخفض جودة الوجبات الغذائية للأطفال وترتفع معدلات سوء التغذية".

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ويمثل الهزال صورة من صور سوء التغذية التي تهدد الحياة، حيث يصبح الأطفال شديدي النحافة والضعف، كما يجعلهم عرضة بصورة أكبر للوفاة وضعف النمو والتعلم. ووفقا ليونيسف، فإن عدد الأطفال الذين عانوا من الهزال العام الماضي بلغ 47 مليونا.

ولفتت المنظمة إلى أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، يمكن أن يصل العدد العالمي للأطفال الذين يعانون من الهزال إلى نحو 54 مليونا خلال العام الجاري، وهو ما من شأنه أن يرفع أعداد المصابين بالهزال عالميا إلى مستويات لم تحدث منذ بداية الألفية.