‏السيسي: نحن نتفاوض لنستفيد جميعا ولا يقع ضرر علينا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنهم يجرون مفاوضات بخصوص سد النهضة لتجنب وقوع ضرر على مصر.



وجاء ذلك في تغريدة عاجلة على سكاي نيوز، نقلت فيها عن الرئيس المصري قوله: "لاداعي لتهديد الرأي العام في مصر بعمل عسكري نحن نتفاوض لنستفيد جميعا ولا يقع ضرر علينا".

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