شبوة.. الارتفاع الجنوني للأضاحي والملابس يسرق بهجة العيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

لم يعد الكثيرون من مواطني سكان شبوة يحلمون بلبس الجديد وذبح أضحية العيد في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواشي والملابس الذي سرق بهجة عيد الأضحى المبارك.



وأسفرت زيادة الطلب الكبير على المواشي عن ارتفاع أسعار الأضاحي، إذ وصل سعر الأضحية إلى 170 ألف ريال، مما ولد حالة من الغضب عند المواطنين بسبب جشع بائعي الأضاحي وفرض سيطرتهم على الأسعار

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وقالوا إن الكثير من الأسر هذا العام لم تشترِ أضحية العيد، بسبب ارتفاع الأسعار؛ ما يشكل عبئاً ثقيلاً على القدرة الشرائية للمواطن خاصة متوسطي الدخل منهم.

وعبر المواطنون بدورهم عن استيائهم الكبير من هذا الارتفاع الذي تعرفه سوق الأضاحي من سنة إلى أخرى، ما يضطر العديد منهم إلى اللجوء إلى منازل ومحلات مربي الماشية قصد اقتناء أضحية العيد.

يرجع تجار الماشية أسباب ارتفاع المواشي إلى أن عيد الأضحى يعد موسما سنويا للكسب عوضا عن تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتراجع الريال اليمني أمام العملات الصعبة.

وأضافوا إن العائد المادي الذي يعود عليهم يرتفع كثيرا قبيل عيد الأضحى، ولكن للأسف هذا العام تسبب ارتفاع أسعار "الأضحية" في ضعف حركة الشراء