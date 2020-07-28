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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعصار هانا يغرق مستشفى للولادة في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
تعرض مستشفى للولادة في مدينة رينوسا الحدودية المكسيكية لأضرار كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة التي سببها الإعصار هانا، حيث غمرت المياه المستشفى واضطر العاملون لإجلاء المرضى.
ونقل موقع "إي بي سي نيوز" عن بيدرو غرانادوس، مدير قسم الحماية المدنية في ولاية تاماوليباس قوله، إن بعض المرضى تم نقلهم إلى الطوابق العليا، فيما تم نقل بعضهم إلى مستشفيات أخرى.
ووصل الإعصار هانا الأحد إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حيث انخفض إلى عاصفة استوائية، وصلت سرعة رياحها إلى 50 ميلا في الساعة.
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