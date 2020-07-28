شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس دولة الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بيرو باليوم الوطني لبلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات برقية تهنئة إلى مارتين ألبرتو فيسكارا كورنيخو، رئيس جمهورية بيرو، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.



Advertisements

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس مارتين ألبرتو فيسكارا كورنيخو.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى بيدرو ألفارو كاتريانو بييدو، رئيس وزراء جمهورية بيرو.