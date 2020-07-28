شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمير محمد بن سلمان يؤكد حرص المملكة على أمن واستقرار العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي حرص المملكة على أمن العراق واستقراره وعلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين.

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