شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إخماد حريق كبير بسبب القصف الإسرائيلي جنوبي لبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت فرق الدفاع المدني في لبنان، اليوم، إخماد حريق كبير نجم عن قصف المدفعية الاسرائيلية محيط بلدة كفرشوبا جنوبي البلاد.



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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم، أن الحريق أتى على مساحات واسعة من غابات السنديان.

كانت المدفعية الإسرائيلية قصفت، بعد ظهر أمس، المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا ومحيط موقع رويسات العلم جنوبي لبنان.