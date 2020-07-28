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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد ووزير خارجية أرمينيا يبحثان هاتفيا علاقات البلدين وتطورات "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع زوهراب مناتساكانيان وزير خارجية أرمينيا العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها المجال الصحي والتجاري.
كما تناول الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وناقش الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتدابير البلدين وجهودهما لاحتواء تداعياته.
وفي هذا الصدد .. أكد ووزير خارجية أرمينيا على أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق القائم من أجل احتواء تداعيات هذه الجائحة.
كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وأرمينيا وما تشهده مجالات التعاون المشترك من تطور ونمو مستمرين.
من جانبه أشاد معالي زوهراب مناتساكانيان وزير خارجية أرمينيا بما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متميزة وتعاون مشترك في المجالات كافة.
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