شكرا لقرائتكم حادث غامض جديد يهز إيران.. انفجار بإقليم كرمنشاه الغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتواصل مسلسل الحوادث الغامضة التي طالت منشآت ومواقع كبرى خلال الأسابيع الماضية في إيران، وفي جديدها أفادت وسائل إعلام إيرانية، عن وقوع انفجار في إقليم كرمنشاه الغربي، الثلاثاء، وفق ما نقلته "رويترز".

هذا ولم تعرف بعد طبيعة الانفجار وتداعياته وعدد الإصابات، فيما تقول وكالة "إيسنا" إن الحريق حدث بسبب انفجار شاحنات محملة بالوقود.

من جانبه، نشر موقع "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، يظهر حريقا هائلا في مخزن وقود بالمنطقة الصناعية في بلدة "دولت آباد" بمحافظة كرمانشاه، وتظهر ألسنة النيران مشتعلة والدخان الكثيف يتصاعد.

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يشار إلى أنه منذ أواخر يونيو/حزيران تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية وأيضاً معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة، وقع ما لا يقل عن 14 انفجاراً وحريقاً في مواقع إيرانية، إذ شهدت البلاد سلسلة من الحوادث "الغامضة"، التي طالت منشآت نووية وعسكرية، كان أهمها انفجار قاعدة "خجیر" للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، في 26 يونيو/حزيران الماضي، وكذلك استهداف أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بمنشأة نطنز في أصفهان في 2 يوليو/تموز الحالي.

كما كشفت صور حديثة للأقمار الصناعية أن الانفجار الذي وقع صباح الجمعة 10 يوليو/تموز الحالي، في منطقة غرمدرة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري.

وأظهرت الصور التي التقطت عن طريق شركة "بلانيت لابز Planet labs" نشوب حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع في الموقع.