السيسي خلال افتتاح الروبيكي: "أهم حاجة الإدارة.. ومفيش هزار أو دلع ولابد من متابعة اللياقة البدنية للعمالة في المصانع"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأهم لأى صناعة مثل الغزل والنسيج وغيرها كيفية إداراتها قائلا: "الإدارة أهم حاجة.. ومفيش هزار.. ومفيش دلع".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى: "القضية التى تواجه أى صناعة ومصانع الإدارة الجيدة والتواصل مع العمالة الموجودة فيها، والهدف من التواصل تحقيق النجاح، لأن التواصل المستمر مع القائمين على هذه المصانع يحقق النجاح، وحتى يعرف كل فرد دوره، وحتى لا تفشل هذه المؤسسات مثلما كان يحدث فى السابق".

وتابع الرئيس السيسى: "علينا معرفة سبب تراجع المصانع خلال السنوات الماضية.. وعلشان تعرفوا ان النجاح واستمرار النجاح أمر مش سهل.. النجاح يحتاج إلى جهد ووقت والتزام .. يعنى عمالة المصنع 100 يجب أن يكونوا 100 فقط وليس 101 عامل.. وعلينا تأهيل العمالة وتدريها والتأكد من تحقيق الأهداف على كافة المستويات وكل القطاعات داخل المصانع بشكل دورى.

وأشار، إلى أنه لابد من متابعة اللياقة البدنية للعمالة في تلك المصانع، موضحًا أنه حينما دخل منشآت القطاع الخاص كان لا أحد ينظر إليه والجميع يركز في عمله وهذا سبب النجاح.

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ولفت السيسي، إلى أن الدولة لديها خطة طموحة للغزل والنسيح، مردفًا: “أهلنا في المحلة لازم يعرفوا أننا لن نتخلى عن إعادة المحلة لمكانتها التي تستحق.. وهيتعمل مصانع في المحلة وبنعيد صياغة الأراضي اللي موجودة لسداد المديونيات التي تقدر بـ50 مليار جنيه وإحلال كامل للمصانع المتواجدة حاليًا خلال عامين”.

ومدينة الجلود بالروبيكي هي مدينة صناعية تم نقل منطقة المدابغ الموجودة بسور مجرى العيون بمصر القديمة إليها، وهي مدينة متخصصة في كل ما يخص دباغة الجلود لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي أشتهرت بها مصر منذ ما يزيد عن ألف سنة، فقد بدأ المصريون بدباغة الجلود منذ تولي الناصر صلاح الدين الأيوبي للحكم في 1169.

وفي وقت سابق، قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أن تنمية وتطوير صناعة الجلود المصرية تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أن مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى تعد أحد أهم المدن الصناعية المتخصصة والتي تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشارت إلى أن المدينة مقامة على مساحة 490 فدان وتضم ثلاث مراحل بدءاً من دباغة الجلود والمنتجات الوسيطة وصولاً للمنتجات النهائية، موضحةً أن إجمالي الاستثمارات التي ضختها الحكومة في هذا المشروع بلغ حتى الآن حوالى 2.3 مليار جنيه، لافتةً إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على طلب الوزارة بشأن اعتماد 200 مليون جنيه ضمن المرحلة العاجلة الأولى لتأهيل محطة الصرف الصناعي بالمدينة لاستيعاب التوسعات المستقبلية ومواكبة معايير البيئة العالمية.

وكشفت أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالي 213 وحدة إنتاجية لنحو 195 مستثمر على مساحة 176 فدان، وجاري استكمال الإنشاءات الإضافية بالمرحلة الأولى والتي تشمل 28 مصنع لإنتاج الغراء لحوالي 44 مستثمرًا بتكلفة تصل إلى حوالى 200 مليون جنيه، كما سيتم استكمال إنشاء وحدات إنتاجية لدباغة الجلود بالمرحلة الثانية للمشروع بإجمالي 87 وحدة بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه.