السيسي عن أزمة سد النهضة: كل ما تشتغل هتبقى قوي أكثر وحقك محدش هياخده منك



أحمد أبو عقيل

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة الأخيرة، مشيرًا إلى قلق المصريين المشروع في تلك القضية.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي: “كلكم قلقانين على موضوع سد النهضة وكلكم كمصريين من حقكم تقلقوا.. أنا بطمنكم علشان عدالة القضية.. عدالة قضيتنا في موضوع المياه.. ووجوده في مصر مطلب أثبته حضارة قامت على المياه.. وكنا دائمًا حريصين دائمًا زي ما احنا عاوزين نعيش مهم أشقائنا في السودان وإثيوبيا يعيشوا زينا واحنا معاهم فيه ونساعد كمان بكل حب ونوايا طيبة بشرط ميكونش له تأثير عن حصة مصر من المياه”.

وتابع الرئيس: “قلق المصريين قلق مشروع وأنا معاكم فيه.. كل ما تقلق وتخاف اشتغل أكثر علشان تبقى جامد وقوي وقادر.. كل ما تبقى قوي أكثر حقك محدش هياخده منك.. وأنت خايف متهددش وتقول كلام ملهوش لازمة.. احنا بنتفاوض في معركة هتطول والمصلحة بتقول كلنا نبقى مستفيدية والضرر يكون ضرر مقبول عندنا كلنا”.

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، منذ قليل مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى، وذلك في الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، وحيث يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى ٦ مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و٣ مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

وحسب تصريحات رسمية، فإن المشروع يوفر ١٣٥٠ فرصة عمل مباشرة، و١٢ ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما أنه يشهد، ولأول مرة، تقليل أعداد الوظائف الإدارية إلى نسبة ٧٪ فقط.

ومن المقرر إقامته على مساحة ٤٦٩ فدانًا، تم استغلال ٥٠٪ منها فقط فى المرحلة الأولى، التى ستشهد أيضًا افتتاح ٣ مصانع أخرى بنهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن مصر مقبلة خلال الفترة المقبلة على «صحوة كبيرة» في مجال من صناعات الغزل والنسيج تستعيد بها أمجاد الماضى.