بدأت مراسم تغسيل وتكفين جثمان الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة" بمسجد عوارة بطنطا

بدأت منذ قليل مراسم تغسيل وتكفين جثمان الدكتور محمد مشالي، المعروف بـ”طبيب الغلابة”، وذلك بمسجد عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

توفي في الساعات الأولى من فجر اليوم، الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، وذلك بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، وذلك وفقًا لما أعلنته لميس ريان ابنة نجلة شقيقة الراحل خبر وفاته عن عمر يناهز 76 عامًا.

شيخ الأزهر ينعى طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي

أعلن وليد مشالي ابن الدكتور محمد مشالي المعروف ب"طبيب الغلابة" الذي وافته المنيه فجر اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، موعد صلاة الجنازة على والده، على أن تكون بعد صلاة الظهر، اليوم بمحافظة البحيرة مسقط رأسه.

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تخرج مشالي من كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة، وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد تخرجوا جميعًا من كلية الهندسة.

تشييع جثمان الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة" بعد صلاة الظهر بمسقط رأسه بالبحيرة