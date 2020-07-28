بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد افتتاح المدينة الصناعية فى مدينة الروبيكي

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح المدينة الصناعية فى مدينة الروبيكى، وبدأت فعاليات الافتتاح، بتلاوة آيات من القران الكريم.

وتنضم اليوم للدولة المصرية، 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، بمدينة الروبيكى، والتي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، وحيث يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى 6 مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

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بدأ التحضير للمجمع الجديد منذ 2017، وبدأ تنفيذه فى 2018، إلى أن انتهى تنفيذ هذه المرحلة حاليًا خلال 30 شهر تقريبا، رغم كافة الصعوبات في العمل فى ظل الإجراءات الاحترازية بسبب تداعيات تفشى فيروس كورونا.

يقول اللواء اللواء كامل هلال، رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، إن المشروع يوفر 1350 فرصة عمل مباشرة، و12 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما أنه يشهد، ولأول مرة، تقليل أعداد الوظائف الإدارية إلى نسبة 7٪ فقط، ومن المقرر إقامته على مساحة 469 فدانًا، تم استغلال 50٪ منها فقط فى المرحلة الأولى، التى ستشهد أيضًا افتتاح 3 مصانع أخرى بنهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن مصر مقبلة خلال الفترة المقبلة على «صحوة كبيرة» في مجال من صناعات الغزل والنسيج تستعيد بها أمجاد الماضي، موضحا أن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذا الملف.