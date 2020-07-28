شيخ الأزهر ينعى طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي

أحمد أبو عقيل

نعى شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة" الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وقال الإمام الأكبر:" رحم الله طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، وأسكنه فسيح جناته، ضرب المثل في الإنسانية، وعلم يقينًا أن الدنيا دار فناء، فآثر مساندة الفقراء والمحتاجين والمرضى، حتى في آخر أيام حياته، فاللهم اخلف عليه في دار الحق، وأنزله منزلة النبيين والصديقين والشهداء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

Advertisements

أعلن وليد مشالي ابن الدكتور محمد مشالي المعروف ب"طبيب الغلابة" الذي وافته المنيه فجر اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، موعد صلاة الجنازة على والده، على أن تكون بعد صلاة الظهر، اليوم بمحافظة البحيرة مسقط رأسه.

تخرج مشالي من كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة، وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد تخرجوا جميعًا من كلية الهندسة.