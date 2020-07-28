اليونان تمنح توم هانكس وريتا ويلسون الجنسية

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مُنح نجما هوليوود سابقاً الجنسية الفخرية لمساعدة ضحايا حرائق الغابات في اليونان (Reuters)

أعلن رئيس الوزراء اليوناني أن النجمين الأميركيين توم هانكس وريتا ويلسون أصبحا رسمياً مواطنين يونانيين. وعرض الزوجان صورة لجوازي سفرهما الجديدين إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وزوجته.

ونشر رئيس الوزراء الصورة على "إنستغرام" يوم السبت. وكتب أن هانكس وويلسون "هما مواطنان يونانيان فخوران الآن". وقالت وسائل إعلام يونانية إن الاجتماع عقد في جزيرة باروس في بحر إيجه.

وقد مُنح هانكس وويلسون وأطفالهما الجنسية اليونانية الفخرية العام الماضي لدورهما في لفت الانتباه إلى حريق غابات مدمر بالقرب من أثينا في يوليو 2018.

ودمرت حرائق الغابات قرية ماتي الساحلية وقتلت أكثر من مئة شخص. وقال وزير الداخلية اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس في حديث لشبكة "سي إن إن" في ديسمبر إن هانكس "أظهر اهتماماً حقيقياً بالأشخاص الذين عانوا من الحريق في ماتي وروّجوا لهذه القضية في وسائل الإعلام العالمية".

ثم وقّع الرئيس اليوناني السابق بروكوبيس بافلوبولوس على أمر تجنيس فخري لهانكس وعائلته، مشيراً إلى "خدماتهم الاستثنائية لليونان". وسمح الأمر لهانكس وعائلته بالمطالبة بالجنسية اليونانية. وكتب هانكس على "تويتر" في يناير الماضي: "ابتداءً من عام 2020 أصبحت مواطناً فخرياً لكل اليونان!".

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هانكس الذي تحول إلى الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، وويلسون التي لديها ارتباط بالتراث اليوناني، جعلا حبهما المشترك لليونان معروفا. ويزور هانكس (64 عاماً) وويلسون (63 عاماً) اليونان منذ سنوات، وغالباً ما يمضيان عطلة في البلاد خلال أشهر الصيف.

وبحسب ما ورد، للثنائي ممتلكات في اليونان بما في ذلك منزلٌ في جزيرة أنتيباروس. ويقال إن علاقتهما باليونان تسببت في قرارهما المشترك في إنتاج فيلمهما الرومانسي الكوميدي

My Big Fat Greek Wedding

وأعرب هانكس الحائز مرتين على جائزة الأوسكار عن إعجابه باليونان عندما ظهر في حفل جوائز "غولدن غلوب" في وقت سابق من هذا العام. قال هانكس عندما حصل على جائزة سيسيل ديميل لـ"إنجازات الحياة": "لقد كنت إغريقياً لحوالي 32 عاماً".

"اليونان ملاذ... لقد سافرت إلى جميع أنحاء العالم، لقد زرت أجمل الأماكن في العالم، ولا واحد منهم يتفوق على اليونان. الأرض والسماء والماء، إنها جيدة للروح، إنه مكان شفاء".