"انت بتعاكس مراتي ليه".. سر جملة تسببت في مقتل شاب على يد عامل بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أنهى عامل حياة شاب في العقد الثالث من عمره، بطعنة نافذة لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة؛ وذلك عندما عاتب المجني عليه المتهم لقيامه بمعاكسة زوجته حال مرورها بشارع محمد نجيب بدائرة قسم شرطة المرج.

تلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بشارع محمد نجيب، مفاده مقتل شخص على يد آخر، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "س.ص"، 30 سنة، ومقيم بذات الشارع محل الواقعة، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته بجرح طعني في البطن.

كشفت تحريات البحث الجنائي أن الواقعة بدأت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم "ح.ع" 35 سنة، عامل بمحل نظارات، ومقيم بنفس العنوان، بسبب معاكسة الثاني زوجة المجني عليه، وسرعان ما انتهت المشادة بسقوط الأخير إثر تلقيه طعنة نافذة من المتهم أسقطته قتيلا في الحال.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى التابعة لدائرة القسم، وضبطت مباحث القاهرة المتهم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.