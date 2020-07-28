محافظ الأقصر: تكثيف أعمال التجميل ونظافة الشوارع استعدادًا للأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن المحافظة بجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ خلال اجتماع اليوم، بمسئولي المحليات تشكيل غرف عمليات رئيسية بالمحافظة والمراكز والإدارات والمصالح الحكومية، وتنظيم نوبتجيات على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات ترد من المواطنين ومواجهة أي طوارئ والتعامل معها بشكل فوري.

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كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والوحدات القروية بتكثيف العمل وإنجاز كافة أعمال التجميل ونظافة الشوارع بالمدن والقرى وذلك في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول.

وأكد المحافظ على ضرورة المرور على المخابز والمستشفيات والأسواق والمجازر والجمعيات الاستهلاكية للتأكد من انتظام العمل وتوافر السلع لتلبية احتياجات المواطنين استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما شدد محافظ الأقصر على الطب البيطري، بحظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية، على أن تستقبل المجازر بنطاق المحافظة أضاحي الأهالي، بدءً من يوم عيد الأضحي المبارك، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان، والتفتيش على اللحوم ومراقبة الأسواق والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها.