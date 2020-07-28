بلغاريا تُسجل 194 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، 194 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 10621 حالة.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني - أن أكثر الحالات الجديدة سجلت في العاصمة "صوفيا"، بينما بلغ عدد الحالات

النشطة في البلاد حتى الآن 4،689 حالة.

وأضاف البيان أن 686 مريضًا بالفيروس نقلوا إلى المستشفيات ويتلقون العلاج اللازم، و39 منهم في الرعاية المركزة، بينما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس خلال الـ24 ساعة بمقدار 7 حالات؛ ليبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس حتى

الآن 347 حالة.

وأوضح أن عدد المتعافين زادوا على مدار يوم أمس الاثنين بمقدار 230 حالة؛ ليبلغ إجمالهم 5،585 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في الأطقم الطبية منذ بداية الوباء في بلغاريا حتى الآن 618 حالة.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.