زلزال بقوة 4.8 على مقياس ريختر يضرب محافظة كرمان الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع زلزال اليوم الثلاثاء، بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ويقع مركزه على عمق 10 كيلومترات، محافظة كرمان جنوبي إيران ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال مدير مركز الطوارئ في محافظة كرمان، إن الزلزال ضرب منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان ولم يسجل أي خسائر بشرية أو

مادية.

وأعلنت السلطات الإيرانية ، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار مخازن للوقود في محافظة كرمنشاه الإيرانية، ما أدى إلى اندلاع النيران في عدة شاحنات وقود كانت في الموقع.

وقال حاكم كرمنشاه إن أعمدة الدخان الأسود ناجمة عن اندلاع الحريق في كراج سيارات ناقلات

Advertisements

الوقود، حيث اشتعلت النيران بداية

في إحدى الشاحنات ثم سرت إلى بقية الشاحنات في الموقع.

ويعمل رجال الإطفاء حاليا على إخماد النيران، ولا تتوفر معلومات بعد حول وجود خسائر بشرية.

ويعتبر هذا الانفجار هو الأحدث في سلسلة من الحرائق والانفجارات التي وقع بعضها في مدن ومواقع إيرانية حساسة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأصيب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، يوم الاثنين، بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن مكتب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية.