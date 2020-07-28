كازاخستان: تعافي 1833 شخصًا من كورونا

تعافى 1833 شخصًا من كورونا المستجد في جمهورية كازاخستان خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد حتى الآن 54 ألفًا و404 حالات، وفقاً لما أعلنته السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.



أكدت وزارة الصحة- في بيان نقلته وكالة أنباء (كازين فورم) الكازاخية على موقعها الإلكتروني- انخفاض حالات الإصابة بالفيروس التاجي منذ تفعيل إجراءات الحجر الصحي في كازاخستان،

قائلة: "منذ إدخال إجراءات الحجر الصحي التقييدية الصارمة في 5 يوليو الجاري، تم تسجيل 35 ألفا و951 حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في 3 أسابيع، وبشكل عام، هناك انخفاض بنسبة 29٪ في الحالات المسجلة، ومعدل الإصابة اليومية بكورونا استقر عند متوسط 1600 حالة في اليوم".

وقال وزير الصحة أليكسي تسوي- خلال اجتماع عقدته الحكومة صباح اليوم- إن كازاخستان تشهد انخفاضا في نسبة إشغالات أسرة المستشفيات بنسبة 43٪، مضيفا أنه ارتفع أيضا عدد الذين انتصروا على الفيروس التاجي في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا إلى 63٪.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.