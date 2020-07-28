اندلاع النيران في مخازن للوقود في إقليم كرمنشاه غرب إيران

أعلنت السلطات الإيرانية ، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار مخازن للوقود في محافظة كرمنشاه الإيرانية، ما أدى إلى اندلاع النيران في عدة شاحنات وقود كانت في الموقع ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال حاكم كرمنشاه إن أعمدة الدخان الأسود ناجمة عن اندلاع الحريق في كراج سيارات ناقلات الوقود، حيث اشتعلت النيران بداية

في إحدى الشاحنات ثم سرت إلى بقية الشاحنات في الموقع.

ويعمل رجال الإطفاء حاليا على إخماد النيران، ولا تتوفر معلومات بعد حول وجود خسائر بشرية.

Advertisements

ويعتبر هذا الانفجار هو الأحدث في سلسلة من الحرائق والانفجارات التي وقع بعضها في مدن ومواقع إيرانية

حساسة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأصيب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، يوم الاثنين، بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن مكتب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية.

وقال مكتب ربيعي إنه يخضع للحجر الصحي منذ نحو أسبوع، بعد ظهور أعراض الإصابة عليه، مضيفا أن نتائج التحاليل التي أجراها كانت إيجابية وأثبتت إصابته بالفيروس ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وألغى المكتب مؤتمرا صحفيا أسبوعيا كان يعتزم ربيعي عقده يوم غد الثلاثاء بحضور صحفيين إيرانيين وأجانب.