عاصفة تتحول إلى إعصار في المكسيك وتتسبب بمقتل شخصين وفقدان 4 آخرين

تسبب عبور العاصفة "هانا" التي تحولت إلى إعصار في مقتل شخصان واعتبار 4 آخرون في عداد المفقودين في المكسيك ، كما تسببت بفيضانات في شمال شرقي البلاد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال الدفاع المدني أمس الاثنين، إن القتيلين هم امرأة وابنتها، جرفهما تيار نهر فاض إثر العاصفة، فيما كانتا تحاولان عبور ولاية كواهيلا الحدودية مع الولايات المتحدة علىمتن شاحنة صغيرة.
وسجل فقدان الأشخاص الأربعة أيضا في هذه الولاية التي طالتها أمطار غزيرة خلال الساعات الـ48 الأخيرة.
ولا يزال أكثر من ألف مكسيكي في ملاجئ مؤقتة بعد عبور "هانا"، وهو أول إعصار في ساحل الأطلسي في عام 2020.
وبعدما عبر هذا الإعصار تكساس برفقة أمطار غزيرة ورياح
إلا أن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من خطر وقوع فيضانات وانزلاقات أرضية في شمال المكسيك.
ومع اقتراب العاصفة "هانا"، حثت السلطات سكان عدة مقاطعات جنوبية في ولاية تكساس الأميركية على إخلاء منازلهم.
وتتوقع السلطات أن ترافق العاصفة المدارية "هانا" هطول أمطار غزيرة يومي السبت والأحد، وفقا لوكالة رويترز.
وازادت قوة العاصفة هانا، ويتوقع أن تصل إلى جنوبي كوربس كريستي في تكساس اليوم السبت كإعصار من الفئة الأولى تصحبه رياح شديدة تصل سرعتها إلى 121 كيلومترا في الساعة.
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