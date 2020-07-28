كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر تضرب إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ومركزه على عمق 10 كيلومترات، بمحافظة كرمان.

ووفقًا لمدير مركز الطوارئ في محافظة كرمان، ضرب الزلزال منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان ولم يسجل أي خسائر بشرية إو مادية.

تعرضت إيران، اليوم الأحد، لهزة أرضية قوية وصلت لـ 5.2 درجة، حسبما نقلت قناة سكاي نيوز عربية عن التلفزيون الرسمي الإيراني.

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وفي وقت سابق، أفادت وكالة "إرنا، بأن العاصمة الإيرانية طهران، تعرضت إلى هزة أرضية وصلت قوتها إلى 5.1 درجة على مقياس ريختر.

وقال مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران: إن "هذه الهزة الأرضية وقعت بعد منتصف الليل".

ووقعت الهزة الأرضية في عمق 7 كم من سطح الأرض، وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.78 والطول الشرقي 52.05، على بعد 6 كم من مدينة دماوند و58 كم من العاصمة طهران.