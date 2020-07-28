مؤلم.. لسعة عقرب “تنهي” حياة طفلة ضواحي أزيلال

لفظت طفلة في الـ12 من عمرها، أنفاسها الأخيرة، مساء أمس الإثنين، في المستشفى الجهوي في بني ملال، متأثرة بسم لسعة عقرب، لسعتها في دوار ايت اسماعيل جماعة تاكلفت ضواحي أزيلال.
وحسب مصادر محلية، فإن الطفلة “صفاء” ، فارقت الحياة متأترة بلسعة العقرب، بعد نقلها على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي في بني ملال، حيث فارقت الحياة، بعد تدهور حالتها الصحية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث خلف صدمة كبيرة وسط عائلة الضحية، فيما تم إيداع جثة الهالكة، مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال.
وتحصد لسعات العقارب، ولذغات الأفاعي أزيد من 20 ضحية، سنويا، على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، إذ يتم تسجيل أغلب الحالات في المناطق الجبلية، والقرى النائية ذات المناخ الحار.
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