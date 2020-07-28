كورونا تغلق المحكمة التجارية في طنجة

أعلنت المحكمة التجارية بطنجة، اليوم الاثنين، عن تعليق جميع خدماتها حتى إشعار آخر، بعد إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب الإعلان، فإن المحكمة اتخذت قرارا بتعقيم المرافق وإجراء تحاليل مخبرية لجميع العاملين بها، حرصا على صحة وسلامة الجميع.

وأضاف الإعلان ذاته، أن قرار المحكمة يأتي على خلفية تفشي وباء كورونا في الآونة الأخيرة بوثيرة عالية في عاصمة البوغاز.

وكانت مدينة طنجة قد سجلت خلال 24 ساعة الماضية 65 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.