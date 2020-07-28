طحينة الأرز تعزز قوتها السوقيّة بعد دعوات المقاطعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد أن ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي على قضيّة شركة طحينة الأرز وانقسمت آراء الناس بين مؤيد ومعارض للشركة إلى أن أطلق بعض الأفراد ومؤسسات تجارية حملة مقاطعة للشركة العربيّة وصاحبتها جوليا زهر.

اتضح أن الحملة الداعية للمقاطعة حصلت على نتائج عكسيّة وعزّزت من قوة المُنتج في السوق بحسب ما كشفت صحيفة "كلكليست".

وارتفعت قيمة الحصة السوقيّة الكميّة منذ أن أُطلقت حملة المقاطعة على الشركة بـ28%، وذلك بعد أن حظيت الشركة بدعمٍ من جهات عربيّة ومؤسسات أهليّة أو شركات تجاريّة وأفراد.

إلّا أن المقاطعة العربيّة للمُنتج لا زالت مستمرة وهي تأثّر سلبًا على الشركة لكنّها في الوقت الحالي تحظى بدعم من شركات إسرائيليّة وشركات عالميّة.

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وأظهرت المعطيات الصادرة عن "ستور نيكست" أن الحصة السوقيّة الماليّة لشركة الأرز وقفت عند نهاية حزيران/ يونيو -قبل إطلاق دعوات المقاطعة- على 16.9%، أما في الأسبوع الأول الذي أُطلق فيه دعوات المقاطعة ارتفعت الحصة السوقية المالية إلى 18.5%، وفي الأسبوع الثاني من تموز/ يوليو وصلت الحصة إلى 22.6%.

وحصدت الشركة ارتفاعا إضافيًا بقيمة الحصة السوقيّة الكميّة من 13.4% قبل حملة المقاطعة إلى 17.4% بعد استقرار الحملة.

وكانت قد دعمت صاحبة شركة الأرز، جوليا زهر، نقابة "المجتمع الفخور" الإسرائيليّة، من أجل إقامة خطّ آمن لدعم المثليين العرب، وهو ما قسّم أيضًا آراء المعترضين، بين الرفض لجهة الدعم وبين الرفض لفكرة دعم المثليين أصلًا.

ويُشار إلى أن اللذين أطلقوا حملة المقاطعة للمُنتج هم من الرافضين لفكرة دعم المثليين، وليس الرافضين لجهة الدعم.