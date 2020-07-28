القدس - بواسطة محمد عز العرب - مدد محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، إغلاق بلدة يعبد جنوب غربي جنين لمدة 48 ساعة إضافيّة، بدءا من صباح اليوم الثلاثاء حتى صباح الخميس 30 تموز/ يوليو، بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.
وقال الرجوب، في بيان صحافي، إن "القرار يأتي بعد تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدة، إضافة إلى تسجيل ثلاث إصابات في بلدات برقين وعرابة وصير، مشيرًا إلى أن إغلاق يعبد يأتي لغايات الطب الوقائي، وإجراء الفحوص اللازمة".
وأضاف: "ستقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ مقتضيات هذا القرار، ومساندة فرق الطب الوقائي؛ لتحديد الخريطة الوبائية للمخالطين، وإجراء الفحوص اللازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا: تمديد إغلاق جنين حتى الخميس بعد تسجيل إصابات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.