كورونا: تمديد إغلاق جنين حتى الخميس بعد تسجيل إصابات جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مدد محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، إغلاق بلدة يعبد جنوب غربي جنين لمدة 48 ساعة إضافيّة، بدءا من صباح اليوم الثلاثاء حتى صباح الخميس 30 تموز/ يوليو، بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال الرجوب، في بيان صحافي، إن "القرار يأتي بعد تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدة، إضافة إلى تسجيل ثلاث إصابات في بلدات برقين وعرابة وصير، مشيرًا إلى أن إغلاق يعبد يأتي لغايات الطب الوقائي، وإجراء الفحوص اللازمة".

وأضاف: "ستقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ مقتضيات هذا القرار، ومساندة فرق الطب الوقائي؛ لتحديد الخريطة الوبائية للمخالطين، وإجراء الفحوص اللازمة".