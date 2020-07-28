أم الفحم: عدد الإصابات النشطة بكورونا 117

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا المستجد في مدينة أم الفحم 117 حتى صباح اليوم، الثلاثاء، وفقا لما أعلنت عنه بلدية أم الفحم.
وبحسب ما جاء في بيان البلدية، فإن "عدد الإصابات الفعلية بلغ 117 إصابة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 141".
وأشارت إلى أن "العدد الكلي للإصابات منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 258، في حين أجري خلال الأسبوع الأخير 472 فحصا في المدينة".
وفي خطوة وقائية للحد انتشار الفيروس، قامت بلدية أم الفحم، مؤخرا، بإغلاق كافة المتنزهات العامة في المدينة، بهدف تخفيف تجمعات المواطنين قدر الإمكان، خصوصًا بعد ارتفاع عدد المصابين.
كما امتنعت البلدية عن استقبال الجمهور في أقسامها المختلفة، باستثناء قسم الجباية وضريبة المسقفات (الأرنونا) على مدار الأيام الأخيرة، إلى حين اتضاح الصورة والاطمئنان بعدم وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في البلدية، وذلك بسبب تواجد مراجعين مصابين بكورونا خلال الأيام الماضية.
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