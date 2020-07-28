4 إصابات في حادث طرق بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث طرق بين سيارتين على شارع رقم 25 بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي من مركز "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للمصابين بينهم طفلان يبلغان من العمر 4 سنوات، وهما يعانيان من جراح متوسطة في منطقة الرأس.

فيما وصفت حالة المصابين الآخرين وهما رجل وامرأة (35 و29 عاما) بأنها طفيفة.

وأحيل المصابون على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.