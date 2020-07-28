مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، واستدعت آخرين للتحقيق لدى مخابراتها.

في القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبادة دنديس وشقيقه عدي دنديس بعد تفتيش بيتهم بالكلاب البوليسية، في وادي قدوم.

وفي محافظة أريحا، اقتمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر، واعتقلت المواطن سامي أبو عطا، بعد أن دمرت محتويات منزله قبل انسحابها منه.

بينما في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة واعتقلت المواطن بكر حشاش، كما اعتقلت المواطن عدي حمادة، أثناء مروره من حاجز حوارة.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جمال عادل الزير من قرية حرملة، بعد دهم منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد عويضه مسك، عقب دهم منزله وتفتيشه في المدينة.

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وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال فتشت عددا من منازل المواطنين في المدينة، عرف من أصحابها: محمود نافذ القاعود، وزياد ومعاذ الجولاني.

ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات اذنا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، منطقة الهاشمية ومحيط بلدية البيرة، وفتشت عددا من منازل المواطنين، عرف من أصحابها: زكريا النحاس، وسالم بادي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وعلى صعيد الاستدعاءات، استدعت مخابرات الاحتلال الأسير المحرر بلال كريم عياد للمقابلة، من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وهو شقيق الأسير محمود عياد، الذي استدعت مخابرات الاحتلال زوجته للمقابلة اليوم أيضا.

وتواصل قوات الاحتلال حملات اعتقالاتها اليومية للمواطنين، ومداهمة منازلهم ليلا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط تخويف وإرهاب الأطفال والنساء.