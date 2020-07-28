إحراق مكتب البريد وإطلاق النار على منزل مديره في تل السبع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرق جناة مجهولون مكتب البريد الموجود في بناية مستأجرة بقرية تل السبع، وأطلقوا عيارات نارية على منزل مدير البريد، رشاد نعمان هنية (27 عاما)، فجر اليوم الاثنين. وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة لمكتب البريد، ولم يصب أحد بأذى نتيجة جريمة إطلاق النار. واستُدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب إطلاق النار وخلفيتها. يذكر أن هذا الاعتداء ليس الأول على مدير مكتب البريد في تل السبعـ والذي تعرض لإصابتين في جريمتي إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام الجاري.

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