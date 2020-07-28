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إخماد حريق كبير بسبب القصف الإسرائيلي جنوبي لبنان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 28 يوليه 2020

أعلنت فرق الدفاع المدني في لبنان، اليوم، إخماد حريق كبير نجم عن قصف المدفعية الاسرائيلية محيط بلدة كفرشوبا جنوبي البلاد.

 

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم، أن الحريق أتى على مساحات واسعة من غابات السنديان.

 

كانت المدفعية الإسرائيلية قصفت، بعد ظهر أمس، المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا ومحيط موقع رويسات العلم جنوبي لبنان.

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