المسماري: المليشيات تخطط لحشد 15 ألف مقاتل على جبهات سرت والجفرة

الثلاثاء 28 يوليه 2020

كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي،اللواء أحمد المسماري، صباح اليوم الثلاثاء، عن خطة لمليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، لحشد حوالي 15 ألف مقاتل من المليشيات و المرتزقة السوريين على جبهات سرت والجفرة وفق "إرم نيوز".



وقال المسماري في منشور له على ”فيس بوك“ إن فرقة السلطان مراد السورية التابعة لأنقرة، أقامت معسكر تدريب في معسكر اليرموك في العاصمة الليبية طرابلس لاستقبال مقاتلين جدد من المرتزقة السوريين وتدريبهم للقتال.

ونشر المسماري على صفحته مقطع فيديو لتدريب مجموعات من المرتزقة تم نقلهم على عجل من سوريا إلى ليبيا دون تدريب كاف، ليحلوا في نقاط الحراسة محل المقاتلين المتمرسين الذين يتم نقلهم وإعدادهم وحشدهم على جبهات سرت والجفرة.

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وأكد أن الخطة تهدف لـ“حشد 15 ألفا من المرتزقة السوريبن والذين يعرفون بالاقتحاميين، والقوات الخاصة وقوات النخبة التابعة لجبهة النصرة أو ما يعرف بالانغماسيين.“ على حد تعبيره.

وكان الجيش الليبي قد أعلن الأحد، قصف ثلاث دبابات تتبع لميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، بعد أن حاولت تجاوز الحد الفاصل بينها وبين قوات الجيش الوطني، غرب سرت.

وقال الضابط في الجيش الليبي خالد الهميل، إن قوات الاستطلاع ”استطاعت رصد مكان الدبابات غرب مدينة سرت، قبل أن تستهدفها طائرات سلاح الجو التابع للجيش الليبي“.

وأشار الهميل في تصريح وفقا لـ“إرم نيوز“، إلى أن الدبابات الثلاث تركية الصنع، وتم تدميرها بالكامل، وقتل أغلب طواقمها، كما تم تدمير بعض العربات المسلحة المرافقة لها.