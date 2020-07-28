قرقاش يشيد بجهود السعودية في استئناف تنفيذ اتفاق الرياض

الثلاثاء 28 يوليه 2020

وصف الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بأنها "مشجعة".



وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة".

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وأشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بجهود الرياض في هذا الصدد، قائلا: "الشكر والتقدير للجهد السعودي الذي لا يكل ولا يتعب".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جرى توقيع اتفاق الرياض، لينهي أحداثا شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، وليوحد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية.