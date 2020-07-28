شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. ملتقى لمة شباب بمريمة ينفذ المرحلة الأولى من شفط المياه الراكدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يوليه 2020 دشن ملتقى لمة شباب بمريمة اليوم الحملة الأولى لشفط مستنقعات الامطار على الطرقات

حيث أستهدفت حملة شفط المستنقعات المائية التي خلفتها الأمطار والسيول داخل مستشفى سيئون العام. Advertisements وتخللت الحملة غرف مايقاب 20 الف لتر وتوزعت على 5 حملات بالبوزه بتكلفه 40 الف ريال ، والهدف من الحملة هو الحد من انتشار البعوض الناقل للحميّات ، وتسهيل المرور المشاه داخل المستشفى. وأمد الملتقى أن المرحلة الثانية ستكون لشفط المياه الراكدة في الطرقات العامه بسيئون.

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