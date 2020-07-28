- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من خطورة ترك الأطفال بمفردهم في المسابح والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يوليه 2020
حذرت شرطة أبوظبي الأسر من خطورة ترك الأطفال بدون رقابة في المسابح مؤكدة ضرورة مرافقتهم وتكثيف الرقابة عليهم تجنبا لوقوع حوادث الغرق.
وأوضحت أن الإهمال يعد سبباً رئيساً في حوادث غرق الأطفال ما يتطلب عدم الانشغال عنهم.
وأشارت إلى ان كثير من حوادث غرق الأطفال تقع بسبب استخدامهم أحواض السباحة بمفردهم وإهمال الأسرة لمراقبتهم وعمق الماء وعدم الإلمام بالسباحة والتعرض للانزلاق من الأرضية المحيطة بحوض السباحة وعدم وجود سياج حول الأحواض.
وذكرت أن ترك الأطفال ممن هم دون 3 سنوات بمفردهم في مسابح المنازل او البنايات والمرافق المختلفة يعرضهم لحوادث الغرق مؤكدة أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار حفاظاً على سلامتهم.
وأكدت ضرورة ارتداء معدات #السباحة و تزويد الأطفال بأطواق و أدوات وسترات النجاة أثناء ممارسة السباحة.
ولفتت إلى أن غرق الأطفال بالمسابح يعد من أكثر مسببات المشاكل النفسية للأبوين والمحيطين بهم محذرة من اللامبالاة وتجاهل تعليمات السلامة في هذا الشأن وتزويد المسابح بسلالم ثابتة ومقابض معدنية موزعة على محيطها.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبوظبي تحذر من خطورة ترك الأطفال بمفردهم في المسابح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.