شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة بوليفيا تعود إلى مباشرة عملها بعد تعافيها من كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يوليه 2020 قالت رئيسة بوليفيا المؤقتة جانيني آنييس اليوم الثلاثاء إنها تعافت من الإصابة بفيروس كورونا وعادت للعمل.

وقالت على تويتر: "أشكركم من صميم قلبي على الحب والدعم خلال مرضي بفيروس كورونا.. شعب بوليفيا عائلة عظيمة وسنمضي قدما". Advertisements وأصيب بالفيروس عدد من مسؤولي الحكومة، ومن بينهم وزيرة الصحة. وحتى الآن سجلت بوليفيا 69429 إصابة بفيروس كورونا و2583 وفاة.

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