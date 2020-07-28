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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الامريكي بكمامة: آمل في الحصول على لقاح لكورونا بنهاية العام والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يوليه 2020
وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمامة وتحدث أمس الاثنين عن إمكانية الحصول على لقاح لفيروس كورونا بنهاية العام الحالي، إذ سعى فيما يبدو لإظهار تصديه للجائحة أمام الناخبين في ولاية نورث كارولاينا.
وتراجع تأييد الناخبين لترامب بسبب اعتقاد كثير من الأمريكيين أنه تعامل بصورة سيئة مع فيروس كورونا.
وقال ترامب "أثق في أن جميع الأمريكيين سيفعلون الصواب لكننا ننصح بشدة كل شخص بالتركيز بصورة خاصة على مواصلة التباعد الاجتماعي ومواصلة النظافة الصارمة وتجنب التجمعات الحاشدة والحانات المغلقة، وننصح بوضع الكمامات عند الحاجة".
جاء حديث ترامب خلال زيارة قام بها لمصنع فوجي فيلم في موريسفيل بنورث كارولاينا، حيث يجري العمل على إنتاج لقاح.
ووضع ترامب خلال جولته في المصنع كمامة للمرة الثانية في العلن. وكانت المرة الأولى التي يضع فيها ترامب كمامة في رحلة إلى مركز والتر ريد الطبي بالقرب من واشنطن أوائل الشهر الجاري.
وقال ترامب عن اللقاح المحتمل "سمعت أشياء إيجابية جدا، لكن بحلول نهاية هذا العام، نعتقد أننا في حالة جيدة لعمل هذا".
وأعرب ترامب عن ثقته في التعافي الاقتصادي، وقال "ينبغي لكثير من الحكام فتح الولايات التي لا يفتحونها".
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