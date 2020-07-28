شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ 7 اتهامات فساد والان نبدء بالتفاصيل

أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق اليوم الثلاثاء في سبعة اتهامات بالفساد في أول محاكمة له تتعلق بصندوق الاستثمار الحكومي. وقال قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور محمد نزلان محمد غزالي "بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي".

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