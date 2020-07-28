شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 72 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 72 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 5 حالات وفاة. وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 11.496 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 725 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 6.001 حالة.

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