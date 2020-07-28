شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى ومصابون جراء انفجار في كابول والان نبدء بالتفاصيل

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب اثنين آخرين، في انفجار لغم مغناطيسي استهدف سيارة للشرطة في مدينة كابول صباح اليوم الثلاثاء. وقال بيان الشرطة أن الحادث وقع في حوالى الساعة 0715 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، فى منطقة بادام باج بمدينة كابول.

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