شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتخطى 300 ألف في بريطانيا .. وإيطاليا 246 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 301 ألف و708 حالات بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس يبلغ 45 ألفا و844 حالة، وقد تعافى 1437 من المصابين حتى الآن .

كما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 246 ألفا و286 حالة ، وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفا و112 حالة، وتعافى 198 ألفا و593 شخصا من المصابين حتى الآن .