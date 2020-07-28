شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتخطى 300 ألف في بريطانيا .. وإيطاليا 246 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس يبلغ 45 ألفا و844 حالة، وقد تعافى 1437 من المصابين حتى الآن .
كما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 246 ألفا و286 حالة ، وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفا و112 حالة، وتعافى 198 ألفا و593 شخصا من المصابين حتى الآن .
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا تتخطى 300 ألف في بريطانيا .. وإيطاليا 246 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.