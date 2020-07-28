شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تطورات تنفيذ "اتفاق الرياض" مشجعة والان نبدء بالتفاصيل

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة. وكتب عبر حسابه الرسمي :"كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة. فعودة الثقة تتطلب تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة. والشكر والتقدير للجهد السعودي الذي لا يكل ولا يتعب".

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