شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تودع «طبيب الغلابة» والان نبدء بالتفاصيل

توفي فجر اليوم، الدكتور محمد مشالي الملقب بـ"طبيب الغلابة" في مصر، وذلك بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة لخدمه الفقراء.

عمل -رحمه الله- في الطب 50 عاما مانحاً جهده ووقته للفقراء والمساكين مقابل 10 جنيهات قيمة الكشف، وكثيرا ما كان يرفض تقاضي قيمة الكشف من المعدمين، بل ويشتري لهم العلاج في كثير من الأحيان.

كان يقول: "أنا أتقرب إلى الله بعمل الخير، ووالدي عاش فقيرًا، ووصاني بالفقراء خيرًا".

والطبيب الراحل من مواليد محافظة البحيرة عام 1944 لأب يعمل مدرسا، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية واستقر مع أسرته هناك.