وزير الخارجية الإماراتي يبحث علاقات التعاون مع أرمينيا وأذربيجان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، علاقات التعاون مع أرمينيا وأذربيجان.



وأجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالين هاتفيين منفصلين بكل من وزيري خارجية أذربيجان الجديد جيحون بيراموف وأرمينيا "زوهراب مناتساكانيان".

وخلال اتصاله مع "بيراموف" بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات ومنها العلوم والصحة والتكنولوجيا والتعليم.

واستعرض الوزيران مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وجهود البلدين لاحتواء تداعياته، وأكدا أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات وتطبيق الفحوصات المتطورة للكشف عن المصابين بالفيروس، ودعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض.





كما أثنى الجانبان على التعاون المشترك بين البلدين في إطار المنظمات الدولية، مشيرين إلى العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين الإمارات وأذربيجان والتطور المستمر في مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

من جانبه أعرب جيحون بيراموف عن تطلع بلاده لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، مشيدا بالدعم الذي قدمته الإمارات لأذربيجان لمساعدتها على احتواء تداعيات "كوفيد - 19".

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وفي اتصال آخر، بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع زوهراب مناتساكانيان وزير خارجية أرمينيا العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها المجال الصحي والتجاري.

كما تناول الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وناقش الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتدابير البلدين وجهودهما لاحتواء تداعياته.

وفي هذا الصدد، أكد وزير خارجية أرمينيا على أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق القائم من أجل احتواء تداعيات هذه الجائحة.

بدوره، أشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وأرمينيا وما تشهده مجالات التعاون المشترك من تطور ونمو مستمرين.