قرقاش يشيد بجهود السعودية في استئناف تنفيذ اتفاق الرياض

الخليج 365الثلاثاء 2020/7/28 11:44 ص بتوقيت أبوظبي
وصف الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بأنها "مشجعة".
وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة".
وأشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بجهود الرياض في هذا الصدد، قائلا: "الشكر والتقدير للجهد السعودي الذي لا يكل ولا يتعب".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جرى توقيع اتفاق الرياض، لينهي أحداثا شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، وليوحد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية.
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