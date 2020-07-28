كورونا يدفع نحو تأجيل انتخابات هونج كونج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام تستعد لمناقشة تأجيل محتمل للانتخابات التشريعية، لمدة عام، جراء أزمة تفشي كورونا.

وقالت صحيفة "هونج كونج إكونوميك تايمز"، إنه من الممكن تأجيل الانتخابات المقررة في سبتمبر/أيلول القادم، بسبب مخاوف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وخلال الأيام الخمسة الماضية فاق عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، المئة في هونج كونج التي يقطنها 7,5 مليون نسمة.

وسجلت المدينة حتى الآن 2779 حالة إصابة بفيروس كورونا و22 وفاة.

وأمس الإثنين، فرضت السلطات في هونج كونج، وضع الكمامات في الأماكن العامة اعتبارا من هذا الأسبوع، وذلك في إطار مواجهة موجة جديدة من الوباء العالمي.