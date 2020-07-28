سيدني تستبق مسيرة "حياة السود مهمة" باعتقال قادتها

كشفت وسائل إعلام أسترالية، الثلاثاء، عن اعتقال الشرطة قادة مسيرة مرتقبة لحركة "حياة السود مهمة" في سيدني قبل انطلاقها.

وكانت المحاكم قد قضت بعدم قانونية المسيرة بسبب القيود المفروضة على التجمعات جراء فيروس كورونا.

غير أن المنظمين خططوا لتحدي ذلك الحكم بتنظيم المسيرة في حديقة مفتوحة والإبقاء على تدابير التباعد الاجتماعي.

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وغادر معظم الأشخاص الحديقة بعد أن تم إلقاء القبض على قادة الاحتجاج.

ويطالب المنظمون بالعدالة لـ"ديفيد دانجاي جونيو"، وهو رجل من السكان الأصليين توفي وهو قيد احتجاز الشرطة عام 2015.

وجرى تنظيم عدة احتجاجات بهدف إنهاء وحشية الشرطة ووضع حد لوفاة أشخاص من السكان الأصليين وهم قيد احتجاز الشرطة في أستراليا منذ مايو/أيار، عندما أثارت وفاة جورج فلويد، وهو رجل أمريكي من أصول أفريقية، حركة احتجاجية عالمية.