الرئيس الفلبيني يطالب النواب بدراسة عودة تطبيق عقوبة الاعدام في جرائم المخدرات

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الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

طالب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الاثنين البرلمان بتمرير قانون من شأنه إعادة تطبيق عقوبة الاعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وقال في خطابه السنوي أمام البرلمان" أكرر مطالبتي بالتمرير السريع لقانون يعيد تطبيق عقوبة الاعدام بالحقنة المميتة للجرائم المذكورة ضمن بند المخدرات الخطيرة الشامل".

وأضاف"هذا القانون لن يساعد فقط في ردع الجريمة، ولكن أيضا في إنقاذ أطفالنا من مخاطر المخدرات غير القانونية والخطيرة".

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وكان دوتيرتي قد طالب سابقا النواب بإعادة فرض عقوبة الاعدام، وعلى الرغم من أن مجلس النواب وافق في الماضي على هذا المقترح، فإن مجلس الشيوخ لم يوافق عليه.

ويذكر أن الفلبين تعد أول دولة آسيوية تلغي عقوبة الاعدام عام1987، قبل أن تعيد تطبيقها عام 1993 بالنسبة لجرائم مثل القتل واغتصاب الأطفال والاختطاف. وقامت الفلبين بإلغائها مجددا عام 2006 .